Головна » Життя » Суспільство

В "Охматдиті" обрали нового очільника, який рятував заклад після ударів РФ

Субота 28 лютого 2026 15:56
UA EN RU
В "Охматдиті" обрали нового очільника, який рятував заклад після ударів РФ Фото: Олександр Урін (ohmatdyt.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Олександра Уріна офіційно призначено генеральним директором Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". До цього він протягом півтора року керував закладом у статусі виконувача обов’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу медичного закладу.

Читайте також: Унікальний випадок: в Охматдиті під обстрілами трьом дітям пересадили органи 4-річної донорки

Олександр Урін присвятив роботі в "Охматдиті" понад 20 років. Свою кар’єру він розпочав як лікар-анестезіолог, згодом очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій.

Як зазначили у медзакладі, Урін знає роботу закладу зсередини - від медичних процесів до функціонування кожного підрозділу.

Останні 18 місяців він очолював лікарню у статусі в.о. гендиректора. На цей період випали найскладніші виклики, зокрема робота в умовах повномасштабної війни та відновлення корпусу після масованого ракетного удару.

Нагадаємо, влітку 2024 року дитяча лікарня "Охматдит" зазнала значних руйнувань внаслідок цілеспрямованого ракетного удару РФ. Тоді через атаку постраждали майже всі корпуси столичного багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.

Внаслідок російської атаки тоді загинули дві людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Також вісім дітей було госпіталізовано з травмами.

Тоді СБУ отримала докази, які підтверджували, що Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії виявили уламок двигуна крилатої ракети.

Після інциденту в закладі розпочалися масштабні відновлювальні роботи, до яких долучилися як держава, так і міжнародні донори та волонтери.

