У СБУ есть новые доказательства, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101
Служба безопасности Украины получила новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии обнаружен обломок двигателя крылатой ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Следователи СБУ также обнаружили:
- обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
- обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
- среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;
- обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
- обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона).
"Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар рашистов. Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что целенаправленный ракетный удар РФ подтверждает в том числе:
1. характер разрушений, присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;
2. пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция.
3. траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);
4. нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно управляемой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.
Обстрел Украины
Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по мирным населенным пунктам. Обстрел начался с атаки на Кривой Рог и Кропивницкий район, а затем взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала система противовоздушной обороны.
Всего враг выпустил 38 ракет разных типов. Одна из них попала в детскую больницу "Охматдет", нанеся значительные разрушения.
Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .