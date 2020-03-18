Величезні черги і переповнені автобуси: як в Києві "дотримуються" карантину

З 18 березня в столиці обмежено роботу громадського транспорту. Через загрозу коронавіруса закрито метро, ​​тому на зупинках утворилися черги. Детальніше про те, як виконується карантинний режим в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

Люди чекають транспорту у величезних чергах

Вранці 18 березня кияни шикуються в черги в очікуванні маршруток і автобусів після закриття метрополітену. Величезне скупчення людей було біля станції метро "Чернігівська".

Фото: черга на автобус (facebook.com kyivtransportfans)

Згідно з діючими з сьогоднішнього дня правилами, в громадському транспорті одночасно повинно знаходитися не більше 10 пасажирів. При цьому всі мають бути в масках.

Однак карантинні норми фактично не дотримуються. У Facebook користувачі викладають фото забитих маршруток, в яких люди їдуть без засобів захисту.

Як видно з фото, на ранок середи за дотриманням правил роботи транспорту ніхто не стежить.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Порушення карантинного режиму карається штрафом

У зв'язку з посиленням карантину через коронавірус, з 18 березня транспорт буде працювати з істотними обмеженнями:

повністю зупинена робота метрополітену;

тролейбуси, трамваї, автобуси і маршрутки повинні перевозити не більше 10 осіб одночасно;

всі пасажири повинні бути в масках.

Кількість людей в салоні мають контролювати самі водії. Також дотримання порядку перевезень пасажирів на час карантину в громадському транспорті покладено на співробітників Нацполіціі. Вони мають право перевіряти документи у громадян і встановлювати маршрут їх слідування.

Порушення карантину карається штрафом від 17 тис. до 34 тис. грн для громадян. Штраф за порушення норм щодо запобігання епідемії становить від 17 тис. до 51 тис. грн, також може каратися арештом на 6 місяців або позбавленням волі до 3-х років.