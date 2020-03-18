Транспорт пішов на карантин: як Україна буде жити з сьогоднішнього дня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні посилили обмеження на час карантину з-за коронавіруса

З сьогоднішнього дня посилюються правила карантину через коронавіруса в Україні. Припиняються залізничні, автобусні та авіаперевезення по країні, закривається метро, а маршрутки, тролейбуси і трамваї курсуватимуть з обмеженнями. Докладніше про те, як працює громадський транспорт в Україні з 18 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Метро не працює

З учорашнього вечора в Києві, Харкові та Дніпрі була зупинена робота метрополітену. У Києві метро закрилося в 23:00, у Харкові - о 20:00, а в Дніпрі - в 15:00.

Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, закриття метро - це важливий захід для протидії поширення коронавіруса. Він відзначив той факт, що в годину пік в метрополітені сконцентровано дуже велика кількість людей. А коли в такому тісному просторі з'являється один хворий, то краплі біологічних рідин 100% потраплять на слизові оточуючих.

Правила пересування міського громадського транспорту

З сьогоднішнього дня в межах міст можна буде переміщатися на маршрутках, автобусах, тролейбусах, трамваях і таксі. Однак для цих видів транспорту діє ряд обмежень:

маршрутки можуть перевозити до 10 чоловік в салоні;

автобуси, тролейбуси і трамвайні вагони можуть перевозити до 20 осіб;

в столичний транспорт будуть пускати тільки людей у масках;

За виконанням цих вимог повинні буде стежити поліція, а також самі водії транспортних засобів. Також поліцейські в межах своїх повноважень будуть перевіряти документи у громадян, цікавитися маршрутом їх досліджень та проводити роз'яснювальну роботу щодо правил пересування в громадському транспорті.

Призупинення авіа, ж/д і автобусних перевезень

Також вступив в силу заборона на залізничний, авіа та автосполучення між містами і населеними пунктами. Сьогодні з 00:00 всі ці види транспорту перестають курсувати. Міжміські та міжобласні пасажирські перевезення поновляться з 3 квітня, якщо карантин в Україні не буде продовжено.

Як здати квитки

В Укрзалізниці повідомили про те, що компанія компенсує пасажирам вартість квитків на скасовані потяги. Для того, щоб отримати гроші назад, потрібно здати свої квиток. Зробити це можна протягом місяця від дати, на яку був куплений квиток. Наприклад, якщо поїздка була запланована на 21 березня, то здати квиток можна до 21 квітня.

Кошти будуть повернуті онлайн, вони надійдуть на карту протягом 30 днів з моменту повернення. Якщо під час повернення буде знята комісія, то і її розмір теж буде повернуто на карту окремим платежем.

В Укрзалізниці також попросили пасажирів не товпитися в чергах на вокзалах, а здавати квитки в режимі онлайн.