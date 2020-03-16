Обмежити збори людей до 10 осіб: Львівська ОДА пропонує посилити карантин

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській ОДА визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань

Львівська облдержадміністрація рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус. Таку рекомендацію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, передає прес-служба Львівської ОДА.

Відтак, у межах комісії рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.

Серед інших рекомендацій:

обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,

обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),

пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

Також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019 госпітальних баз першої та другої лінії та резервні.

Нагадаємо, "Укрпошта" працює у звичайному режимі, навіть в тіх містах, де закриваються інши заклади у зв'язку з карантином через коронавірус, але введені деякі зміни.

Зазначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин.