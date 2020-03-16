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Карантин в Україні: в "Укрпошті" повідомили про зміни в роботі

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 11:02
Карантин в Україні: в "Укрпошті" повідомили про зміни в роботі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

"Укрпошта" працює у звичайному режимі

"Укрпошта" працює у звичайному режимі, навіть в тіх містах, де закриваються інши заклади у зв'язку з карантином через коронавірус, але введені деякі зміни. Про це повідомляє голова "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, вводяться такі зміни:

1) Відсьогодня можна побачити побачите жовті лінії в відділеннях. Не заходьте за жовту лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте лише тоді, коли вікно вільне.

2) Якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте і зайдіть, коли черга стане меншою.

3) в "Укрпошті" працюють "щасливі години", коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Можна приходити після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися послугами вранці.

Зазначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.

Станом на сьогодні в Україні зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, з них - одна смерть.

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