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Вогонь по Чернігову ведеться з інтервалами, можлива пристрілка по телецентру, - ДСНС

Автор: Ілона Свиридова

На п'ятий день війни Росії проти України супротивник продовжує обстріл Чернігова. Вогонь ведеться з певним інтервалом, не виключено, що йде пристрілювання по телецентру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що з 02:00 супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку і, ймовірно, пристрілюється по радіотелецентру.

Внаслідок цих обстрілів зафіксовано:

  • попадання боєприпасу у фундамент п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Реміснича з наступним займанням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС.
  • попадання боєприпасу до будівлі магазину на центральному ринку на вул. Ринкова. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.
  • потрапляння боєприпасу до будівлі дитячого садка на вул. Реміснича з наступним спалахом.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Чернігова ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого спалахнули два поверхи.

Також повідомлялося, що окупанти ракетним ударом знищили у Чернігові історичну будівлю.

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ЧернігівВійна Росії проти України