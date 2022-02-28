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У житловий будинок у центрі Чернігова влучила ракета (відео)

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Чернігів, Понеділок 28 лютого 2022 05:02
У житловий будинок у центрі Чернігова влучила ракета (відео) Фото: у Чернігові в житловий будинок потрапила ракета (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У центрі Чернігова ракета потрапила в житловий будинок, в результаті чого загорілися два поверхи. Про кількість постраждалих поки що нічого не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

"У житловий будинок в центрі Чернігова потрапила ракета. Зайнялася пожежа, горять два нижніх поверхи. Кількість травмованих поки невідома. Інформація оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався близько 2:45. За даними Суспільного Чернігів, постраждала одна жінка. При цьому вона зазнала незначних травм. Рятувальникам удалося ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 27 лютого ракетним ударом знищили у Чернігові історичну будівлю обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр ім. Щорса), який є пам'яткою архітектури.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що російські війська можуть здійснити атаку житлових кварталів "Градами". Тому всім, хто не бере участі в обороні міста, він порадив сховатися в укриття.

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