Окупанти ракетним ударом знищили в Чернігові історичну будівлю

Російські війська завдали ракетного удару по Чернігову, внаслідок чого 27 лютого було зруйновано історичну будівлю обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр ім. Щорса), яке є пам'яткою архітектури.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Чернігівської ОВА .

Будівлю розбомбили в неділю вдень близько 17:40.

"Черговий абсурдно жорстокий удар по Чернігову. Вдруге авіація рашистських загарбників завдає ракетного удару по центру міста, поруч з житловими будинками та історичними пам'ятками", - йдеться в публікації.

За попередніми даними від ДСНС, постраждалих внаслідок ракетного удару немає.

Колишній кінотеатр ім. Щорса був відкритий 10 серпня 1939 року. Останнім часом це був молодіжний хаб. Ця історична будівля у Чернігові через бомбардування інтервентів руйнувалася двічі - спочатку під час Другої світової війни нацистськими військами, тепер 27 лютого 2022 року російськими загарбницькими військами.

У мережі з'явилося відео і фото руїн пам'ятки архітектури, зняте рятувальниками ДСНС і місцевими жителями.

Відео:руїни кінотеатру ім. Щорса в центрі Чернігова після авіаудару РФ

Війська РФ розбомбили в Чернігові історичну будівлю колишній кінотеатр ім. Щорса (фото: facebook.com/cg.gov.ua)