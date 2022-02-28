Огонь по Чернигову ведется с интервалами, возможна пристрелка по телецентру, - ГСЧС

На пятый день войны России против Украины противник продолжает обстрелы Чернигова. Огонь ведется с определенным интервалом, не исключено, что идет пристрелка по телецентру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших нет.

В результате этих обстрелов зафиксировано:

Сообщается, что с 02:00 противник производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку и, вероятно, пристреливается по радиотелецентру.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Чернигова ракета попала в жилой дом, в результате чего загорелись два этажа.

Также сообщалось, что оккупанты ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание.