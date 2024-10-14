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Нобелевская премия по экономике: кто получил престижную награду в этом году

Стокгольм, Понедельник 14 октября 2024 12:50
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Нобелевская премия по экономике: кто получил престижную награду в этом году Фото: объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике-2024 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Объявлены лауреаты премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля. Ими стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон "за исследование того, как формируются институты и влияют на процветание".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о лауреатах

Лауреаты показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, введенные во время колонизации.

Они доказали, что общества с плохим верховенством права и эксплуатирующими население институтами не генерируют роста или изменений к лучшему. Исследование лауреатов дало понять почему так происходит.

В частности, инклюзивные учреждения часто внедрялись в странах, которые были бедны во время колонизации, что со временем привело к процветающему населению. Это важная причина того, почему бывшие колонии, когда-то богатые, теперь бедны, и наоборот.

Нобелевская премия по экономике: кто получил престижную награду в этом году

Фото: Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон - лауреаты Нобелевской премии по экономике (twitter.com/NobelPrize)

По словам лауреатов, когда возникает угроза революции, люди у власти оказываются перед дилеммой. Они предпочли бы остаться у власти и попытаться успокоить массы, обещая экономические реформы, но население вряд ли поверит, что они не вернутся к старой системе, как только ситуация урегулируется. В конце концов единственным вариантом может быть передача власти и установление демократии.

"Уменьшение огромной разницы в доходах между странами является одним из самых больших вызовов нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институций для достижения этой цели", - сказал Якоб Свенссон, глава комитета премии по экономическим наукам.

Кто стал лауреатом в области экономики в прошлом году

Ежегодно премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждается Королевской шведской академией наук по тем же принципам, что и другие Нобелевские премии, существующие с 1901 года.

И хотя она не входит в пять оригинальных премий, основанных по завещанию Нобеля, но это отнюдь не уменьшает ее престижность. Основана награда в 1968 году Центральным банком Швеции по случаю своего 300-летия в память об Альфреде Нобеле.

В 2023 году Нобелевскую премию по экономике получила американская экономистка, историк и специалист по гендерным вопросам Клаудия Голдин "за то, что она улучшила понимание результатов рынка труда женщин".

Ее наградили за то, что она первой представила всеобъемлющий отчет о том, как изменялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости и причины того, что мужчины в среднем по-прежнему зарабатывают больше, а женщины недопредставлены на мировом рынке труда.

Нобелевская неделя-2024

Напомним, что в этом году Нобелевская неделя прошла с 7 по 14 октября. Премии уже присудили в следующих отраслях:

Также Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира за 2024 год.

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Стокгольм Нобелевская премия
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