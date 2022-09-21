Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
Никакие заявления руководства России не повлияют на готовность украинцев бороться за свою свободу. ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием в Украину, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Он отметил, что ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против нашей страны.
"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение", - написал он.
Залужный добавил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают нашу землю, собственные дома, детей и будущее Украины.
"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно ли или по мобилизации", - добавил он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.
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