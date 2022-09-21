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Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 19:52
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Никакие заявления руководства России не повлияют на готовность украинцев бороться за свою свободу. ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием в Украину, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Он отметил, что ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против нашей страны.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение", - написал он.

Залужный добавил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают нашу землю, собственные дома, детей и будущее Украины.

"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно ли или по мобилизации", - добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

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Валерий Залужный Мобилизация в России
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Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
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