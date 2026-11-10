Иностранцам в ВСУ продлили сроки оформления видов на жительство: Зеленский подписал закон
Иностранные военнослужащие, проходящие службу в украинских Силах обороны по контракту, получили дополнительное время для оформления вида на временное проживание. Соответствующий срок продлили до мая 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №16094, изменяющий сроки оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, служащих по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.
До какого срока нужно оформить вид на жительство
Для иностранцев, заключивших контракт до 10 мая 2026 года, срок обращения за видом на жительство увеличили с шести месяцев до одного года со дня вступления в силу предыдущего закона. Теперь можно оформить документ до 10 мая 2027 года.
Для тех, кто заключил контракт после 10 мая 2026 года, но до вступления в силу нового закона еще не получил удостоверения, также предусмотрели возможность обратиться за ним до 10 мая 2027 года.
Для иностранцев, которые будут заключать контракт уже после вступления в силу нового закона, пребывание в Украине будет считаться законным со дня подписания контракта до получения удостоверения, но не дольше трех месяцев.
Отдельно урегулировали ситуацию для военнослужащих, прекративших контракт. В определенных законом случаях, если у человека нет удостоверения или иного документа, подтверждающего законность пребывания в Украине, ему будут предоставлять три месяца для урегулирования статуса.
Чем можно подтвердить законность пребывания в Украине
До оформления вида на жительство иностранные военнослужащие смогут подтверждать законность пребывания в Украине одним из следующих документов:
- военно-учетным документом;
- служебным удостоверением;
- справкой установленного Минобороны образца.
Как пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан, изменения учитывают условия военной службы, в частности выполнение боевых задач вдали от места дислокации части. Поэтому иностранные военные не всегда могут вовремя собрать документы и лично обратиться в миграционную службу.
Когда закон вступит в силу
Необходимость продлить сроки возникла после вступления в силу закона №4730-IX от 17 декабря 2025 года. Он обязал иностранных военнослужащих оформлять виды на временное проживание. Для тех, кто уже служил на момент вступления в силу 10 мая 2026 года, предусмотрели шесть месяцев на оформление документа.
Этот срок истекает 10 ноября 2026 года. Однако часть военнослужащих не успела оформить удостоверения из-за выполнения боевых задач и прохождения подготовки.
Новый закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Напомним, ранее в Украине запустили программу привлечения иностранных добровольцев в Силы обороны через верифицированные компании. Они должны сопровождать кандидатов от решения приехать в Украину до подписания контракта, а вознаграждение будет получаться поэтапно после прохождения определенных этапов.
Впоследствии правительство утвердило выплату таким компаниям в размере 300 тысяч гривен за каждого заключившего контракт иностранца. Рекрутинговое агентство будет отвечать за весь процесс - от поиска кандидатов до прохождения военно-врачебной комиссии. Если добровольца сочтут непригодным к службе, компания должна будет организовать его возвращение на родину.