Ветеранам хотят упростить получение статуса УБД: что изменится

В Украине хотят упростить процедуру обретения статуса участника боевых действий. В частности, часть процессов, связанных со сбором документов и обменом информацией между государственными органами, планируется перевести на сами учреждения.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким.

Министр подчеркнул, что цифровизация услуг для ветеранов - одна из приоритетных задач ведомства.

Некоторые изменения уже введены: например, ветеран или члены его семьи могут получить выписку из реестра ветеранов через приложение "Действие", не посещая Центр предоставления административных услуг.

"Это уже облегчает жизнь. Но получение статуса участника боевых действий – другая процедура", - пояснил Ким.

По его словам, она состоит из семи шагов. Три из них обязательны: прохождение военно-врачебной комиссии, сдача оружия и получение удостоверения.

Другие процессы, по мнению министра, государство могло бы выполнять самостоятельно. Речь идет об обмене документами и информацией между воинскими частями, Министерством обороны, Министерством здравоохранения и другими органами.

Однако реестры разных ведомств не имеют полноценного взаимодействия. Работу над этим вопросом начинает Министерство цифровой трансформации, к процессу также вовлечено Минветеранов. Кроме того, по словам Кима, уже есть принципиальная договоренность с Минобороны по цифровизации реестра.

Он подчеркнул, что ветеран не должен самостоятельно передавать документы между учреждениями и разбираться, как они взаимодействуют. Государственные органы должны наладить обмен информацией между собой, чтобы человек мог как можно скорее получить необходимую услугу.

Почему военные не могут получить статус УБД

По словам Кима, причины задержек бывают разными. В частности, документы могут потеряться, командир может отказать в выдаче необходимой справки, а после смены командования возникают дополнительные затруднения с оформлением.

Также проблемы возникают, если документы заполнены неправильно или поданы не по установленной форме.

Министр пояснил, что при стандартных обстоятельствах процедура проходит достаточно быстро. Однако в нестандартных ситуациях военным приходится самостоятельно решать вопросы с документами и обращаться в разные учреждения. Именно эту часть процесса государство хочет взять на себя.