Главная » Жизнь » Изменения

Без согласия второго родителя: правительство упростило регистрацию места жительства детей военных

14:56 14.05.2026 Чт
Когда согласие отца или матери больше не обязательно?
aimg Татьяна Веремеева
Без согласия второго родителя: правительство упростило регистрацию места жительства детей военных Фото: В Украине изменили правила регистрации места жительства детей (Getty Images)
Правительство упростило процедуру регистрации и снятия с места жительства детей для семей военнопленных и пропавших без вести. Отныне в таких случаях не нужно получать согласие второго родителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Главное:

  • Упрощение процедуры: Кабмин обновил правила регистрации и снятия с места жительства детей для семей военнопленных и пропавших без вести.
  • Отмена согласия: Отныне для изменения места регистрации ребенка не нужно получать разрешение от второго родителя, если он находится в плену или имеет статус пропавшего без вести.
  • Место регистрации: В таких случаях малолетнего ребенка будут регистрировать по тому же адресу, где официально проживает тот из родителей, кто подает заявление.
  • Цель изменений: В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что решение направлено на уменьшение бюрократической нагрузки на семьи защитников в сложных обстоятельствах.

Что изменилось

Кабинет министров обновил правила регистрации и снятия с места жительства, адаптировав их к условиям войны и потребностям семей защитников.

Теперь для регистрации или снятия с места жительства малолетнего ребенка не требуется согласие второго родителя, если он:

  • имеет статус пропавшего без вести;
  • находится в плену.

В таком случае ребенка будут регистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление на получение услуги.

Зачем изменили правила

В Минцифры объяснили, что решение приняли для уменьшения бюрократии и поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

В министерстве отметили, что государство должно упрощать доступ к услугам, а не создавать дополнительные трудности для семей военных, пленных и пропавших без вести

Напомним, в Украине без регистрации места жительства можно проживать не более 30 дней, однако наказание за нарушение является минимальным. За первое нарушение предусмотрено лишь предупреждение, а за повторное в течение года - штраф от 17 до 51 гривны.

РБК-Украина также рассказывало, как можно изменить место регистрации через приложение "Дія".

