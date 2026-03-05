Будут ли штрафовать автоматически водителей без электронной страховки: что говорят в МВД

В Украине не планируется автоматически штрафовать водителей, которые имеют бумажные документы об автостраховании, а не электронные. Для этого нет никаких законодательных оснований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины.

В Министерстве отметили, что информация о якобы автоматических штрафах для водителей за бумажную страховку вместо электронной не соответствует действительности. Сейчас нет никаких законодательных оснований, чтобы классифицировать это, как нарушение.

"Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов, где необходимо предусмотреть возможность фиксации именно отсутствия "страховки", - отметили в министерстве.

При этом в МИД добавили, что система автофиксации нарушений не адаптирована для такой задачи технически.

"Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше", - заверили в МВД.

Впрочем, все еще остается возможность получить штраф за отсутствие страховки от полицейских, которые остановят автомобиль.

"Поэтому полис надо оформлять, ведь это не только требование закона, но и ваша безопасность. А еще всегда лучше ссылаться на официальные источники, а не на яркие заголовки для хайпа", - добавили в МВД.