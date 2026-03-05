ua en ru
Будут ли штрафовать автоматически водителей без электронной страховки: что говорят в МВД

23:17 05.03.2026 Чт
2 мин
В МВД развенчали популярный фейк о страховании автомобиля и штрафе, но есть нюанс
aimg Антон Корж
Будут ли штрафовать автоматически водителей без электронной страховки: что говорят в МВД Иллюстративное фото: штраф все еще можно получить после остановки полицейскими (Getty Images)

В Украине не планируется автоматически штрафовать водителей, которые имеют бумажные документы об автостраховании, а не электронные. Для этого нет никаких законодательных оснований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины.

Читайте также: Зеленый или желтый? Что означает цвет вашей автогражданки в "Дії" и действует ли она

В Министерстве отметили, что информация о якобы автоматических штрафах для водителей за бумажную страховку вместо электронной не соответствует действительности. Сейчас нет никаких законодательных оснований, чтобы классифицировать это, как нарушение.

"Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов, где необходимо предусмотреть возможность фиксации именно отсутствия "страховки", - отметили в министерстве.

При этом в МИД добавили, что система автофиксации нарушений не адаптирована для такой задачи технически.

"Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше", - заверили в МВД.

Впрочем, все еще остается возможность получить штраф за отсутствие страховки от полицейских, которые остановят автомобиль.

"Поэтому полис надо оформлять, ведь это не только требование закона, но и ваша безопасность. А еще всегда лучше ссылаться на официальные источники, а не на яркие заголовки для хайпа", - добавили в МВД.

Напомним, кстати, что ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут полностью компенсировать стоимость страхового полиса на автомобиль. Деньги возвращают даже в том случае, если срок действия полиса уже закончился.

Также мы рассказывали о порядке регистрации нового автомобиля в сервисных центрах МВД: куда обращаться, как можно оформить авто лично или через автосалон, какие документы нужны и какие обязательные платежи следует оплатить.

