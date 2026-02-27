Автогражданка за 0 гривен: как ветеранам быстро вернуть деньги через "Дию"
Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут полностью компенсировать стоимость страхового полиса на автомобиль. Деньги возвращают даже в том случае, если срок действия полиса уже закончился.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Facebook.
Главное:
- Кто получит: Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны.
- Условие: Полис должен быть заключен с 1 января 2025 года.
- Механизм: Часть стоимости покрывает страховая, остальное - государство. Услуга доступна через "Дію".
Как работает программа компенсации
Автогражданка для льготных категорий становится фактически бесплатной. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, отображенное в приложении "Дія".
Требования к автомобилю:
- Транспортное средство должно соответствовать критериям программы (авто зарегистрировано на льготника, объем двигателя до 2500 см³ (или до 100 кВт для электро).
- Авто не должно использоваться для коммерческих целей (такси или грузовые перевозки).
- Льгота распространяется только на одно авто.
Как подать заявление
Оформление происходит онлайн в несколько кликов:
- Откройте приложение "Дія".
- Перейдите в раздел "Ветеран PRO".
- Заполните заявление на компенсацию.
Средства после обработки заявки поступят непосредственно на вашу Дія.Карту. Проект реализуют Минветеранов и Минцифры совместно с МТСБУ.
