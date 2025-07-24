Усик назвал самый ценный жизненный совет от отца, который ведет его к победам

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился одним из важнейших жизненных советов, который он получил от своего покойного отца. По словам украинского боксера, это наставление сопровождает его на протяжении всей жизни и карьеры.

"Бой против самого себя" и мудрость отца

В разговоре с журналистами Усик, известный своими философскими взглядами на жизнь, отметил, что самым сложным соперником для него всегда был он сам.

"Самый тяжелый соперник - это всегда я сам, та часть меня, которая пытается убедить меня не работать, которая говорит мне почивать на лаврах. Я борюсь с ним каждый день", - рассказал чемпион.

Именно в этом контексте он вспомнил наставления своего отца, которые стали для него жизненным кредо.

"Самые важные жизненные советы, которые я получил, были от моего покойного отца. Один из них был: "Никогда не беспокойся о том, что говорят о тебе другие. Просто делай свое дело, и делай его как можно лучше. Твои действия будут говорить за тебя", - сказал Усик.

Боксер также подчеркнул, что эта мудрость созвучна с библейским изречением: "По делам их вы узнаете их". Эта фраза из Евангелия от Матфея 7:16 акцентирует внимание на важности поступков, а не слов, что является фундаментальным принципом для Александра как на ринге, так и за его пределами.

Самый сильный ударник, с которым сталкивался Усик

Также украинский чемпион назвал самого жесткого ударника, с которым он сталкивался на ринге. По словам Усика, это - британец Дерек Чисора. Их бой состоялся в октябре 2020 года, и тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.

Однако, как видно из его слов, ментальное противостояние с самим собой для чемпиона является гораздо более сложным и ежедневным испытанием.

Добавим, что Усик регулярно отмечает, что советы отца всегда были и остаются ключевым ориентиром для него, помогая преодолевать вызовы и достигать высоких вершин в спорте.