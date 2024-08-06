Официально. Кандидатом Харрис в вице-президенты стал губернатор Миннесоты Уолз

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис решила, что в случае ее победы на выборах вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харрис в Twitter .

По ее словам, как губернатор, тренер, учитель и ветеран, Уолз сделал для "рабочих семей", в одной из которых вырос он сам.

"Я с гордостью объявляю, что попросила Тима Уолза стать моим напарником на выборах", - написала Харрис.

Что известно об Уолзе

Тим Уолз является губернатором Миннесоты (эту должность он занимает уже второй срок). Также он занимает должность главы Ассоциации губернаторов-демократов.

До того, как Уолз был избран губернатором, он 12 лет работал в Конгрессе США. Также он был учителем и помощником футбольного тренера, служил в Нацгвардии США.

Будущий губернатор вырос в маленьком городе в Небраске. Поэтому, как пишут западные СМИ, белые американцы из сельских районов воспринимают его как "своего".

Именно этот факт, по мнению журналистов авторитетных западных изданий, может помочь Харрис завоевать симпатию части избирателей республиканцев.

Сегодня, 6 августа, CNN и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Харрис решила выбрать своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

К слову, как писало ранее Reuters, Харрис выбирала кандидата в вице-президенты среди двух кандидатов. Ими оказались губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Джош Шапиро мог бы стать первым евреем, который занял должность вице-президента США. Также его кандидатуру поддерживал Израиль.

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