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Офіційно. Кандидатом Гарріс у віце-президенти став губернатор Міннесоти Волз

Вівторок 06 серпня 2024 17:54
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Офіційно. Кандидатом Гарріс у віце-президенти став губернатор Міннесоти Волз Фото: Тім Волз, губернатор Міннесоти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс вирішила, що у разі її перемоги на виборах віце-президентом стане губернатор Міннесоти Тім Волз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гарріс у Twitter.

"Я з гордістю оголошую, що попросила Тіма Волза стати моїм партнером на виборах", - написала Гарріс.

За її словами, як губернатор, тренер, вчитель та ветеран, Волз зробив для "робітничих сімей", в одній з яких виріс він сам.

Що відомо про Волза

Тім Волз є губернатором Міннесоти (цю посаду він обіймає вже другий термін). Також він обіймає посаду голови Асоціації губернаторів-демократів.

До того, як Волз був обраний губернатором, він 12 років працював у Конгресі США. Також він був учителем та помічником футбольного тренера, служив у Нацгвардії США.

Майбутній губернатор виріс у маленькому місті у Небрасці. Тому, як пишуть західні ЗМІ, білі американці із сільських районів сприймають його як "свого".

Саме цей факт, на думку журналістів авторитетних західних видань, може допомогти Гарріс завоювати симпатію частини виборців республіканців.

Сьогодні, 6 серпня, CNN та The New York Times з посиланням на джерела писали, що Гарріс вирішила обрати своїм кандидатом у віце-президенти Тіма Волза.

До речі, як писало раніше Reuters, Гарріс обирала кандидата у віце-президенти серед двох кандидатів . Ними виявилися губернатор Пенсільванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волз.

Джош Шапіро міг би стати першим євреєм, який обійняв посаду віце-президента США. Також його кандидатуру підтримував Ізраїль.

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