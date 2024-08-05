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Харрис выбирает кандидата в вице-президенты среди двух губернаторов, - Reuters

Понедельник 05 августа 2024 21:26
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Харрис выбирает кандидата в вице-президенты среди двух губернаторов, - Reuters Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сузила список претендентов на должность вице-президента. Теперь она выбирает между двумя губернаторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три неназванных собеседника рассказали изданию, что Харрис может объявить своим кандидатом в вице-президенты либо губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, либо губернатора Миннесоты Тима Вальца.

По данным Reuters, Харрис должна объявить своего кандидата на должность вице-президента уже завтра, 6 августа. Тогда они вместе выступят в Университете Темпл в Филадельфии.

Источники журналистов уточнили, что пока неизвестно, приняла ли вице-президент США окончательное решение.

Ожидается, что с завтрашнего дня начнется пятидневное турне по семи городам в американских штатах.

Джош Шапиро

Стоит заметить, что Джош Шапиро является губернатором одного из ключевых штатов в вопросе президентских выборов. Тот, кто победит там, получит сразу 19 голосов избирателей.

Reuters обратило внимание, что Шапиро может стать первым в истории США вице-президентом-евреем. Поддержка такого кандидата в вице-президенты со стороны Израиля может оттолкнуть некоторых прогрессивных избирателей и привлечь внимание умеренных избирателей.

Тим Вальц

Тим Вальц - бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель, который стал сторонником Харрис. Он также критиковал бывшего президента США Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джея ди Вэнса.

Вальц, как предполагает Reuters, может помочь Харрис склонить на свою сторону белых избирателей из сельской местности, которые являются ключевыми для республиканцев.

Что предшествовало

Напомним, Харрис вступила в предвыборную гонку после того, как президент США Джо Байден решил снять свою кандидатуру. Причиной стало его провальное выступление на дебатах с Дональдом Трампом.

Недавно Харрис объявили официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии. За нее свои голоса отдали 3923 демократа.

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