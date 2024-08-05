Харрис выбирает кандидата в вице-президенты среди двух губернаторов, - Reuters
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сузила список претендентов на должность вице-президента. Теперь она выбирает между двумя губернаторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Три неназванных собеседника рассказали изданию, что Харрис может объявить своим кандидатом в вице-президенты либо губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, либо губернатора Миннесоты Тима Вальца.
По данным Reuters, Харрис должна объявить своего кандидата на должность вице-президента уже завтра, 6 августа. Тогда они вместе выступят в Университете Темпл в Филадельфии.
Источники журналистов уточнили, что пока неизвестно, приняла ли вице-президент США окончательное решение.
Ожидается, что с завтрашнего дня начнется пятидневное турне по семи городам в американских штатах.
Джош Шапиро
Стоит заметить, что Джош Шапиро является губернатором одного из ключевых штатов в вопросе президентских выборов. Тот, кто победит там, получит сразу 19 голосов избирателей.
Reuters обратило внимание, что Шапиро может стать первым в истории США вице-президентом-евреем. Поддержка такого кандидата в вице-президенты со стороны Израиля может оттолкнуть некоторых прогрессивных избирателей и привлечь внимание умеренных избирателей.
Тим Вальц
Тим Вальц - бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель, который стал сторонником Харрис. Он также критиковал бывшего президента США Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джея ди Вэнса.
Вальц, как предполагает Reuters, может помочь Харрис склонить на свою сторону белых избирателей из сельской местности, которые являются ключевыми для республиканцев.
Что предшествовало
Напомним, Харрис вступила в предвыборную гонку после того, как президент США Джо Байден решил снять свою кандидатуру. Причиной стало его провальное выступление на дебатах с Дональдом Трампом.
Недавно Харрис объявили официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии. За нее свои голоса отдали 3923 демократа.
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