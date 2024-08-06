Харрис выбрала своим кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты, - CNN

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, вероятно, станет вице-президентом США в случае, если кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис победит на выборах.

По информации CNN, четыре неназванных источника подтвердили, что Харрис выбрала Уолза.

Обновлено 16:19

Источники NYT также подтверждают, что кандидатом Харрис в вице-президенты стал Уолз.

Что известно об Уолзе

Уолз, который является бывшим педагогом, в настоящее время занимает пост губернатора Миннесоты второй срок и возглавляет Демократическую ассоциацию губернаторов.

До этого он 12 лет работал в Конгрессе и представлял консервативный сельский округ.

Также Уолз является бывшим военнослужащим Национальной гвардии США.

Губернатор Миннесоты стал активным сторонником Камалы Харрис после того, как она начала свое участие в президентских выборах. В частности, он критиковал ее оппонента экс-президента Дональда Трампа.

Также, как писало Reuters, Уолз может помочь Харрис "переманить" основных избирателей республиканцев - белокожих американцев из сельской местности.