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Лучшую фишку камеры отдадут самым дорогим iPhone: что изменится в iOS 27

10:18 11.09.2026 Пт
2 мин
Долгожданный апдейт состоится уже в понедельник
aimg Ольга Завада
Лучшую фишку камеры отдадут самым дорогим iPhone: что изменится в iOS 27 Приложение "Камера" в iOS 27 получит pro-функции (фото: Pexels)
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Apple наконец превратит стандартную "Камеру" в iPhone в более мощный инструмент для съемки. С выходом iOS 27 приложение получит ряд профессиональных функций, ради которых раньше приходилось устанавливать посторонние программы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Что изменится в интерфейсе приложения?

Вместе с презентацией новых смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания Apple продемонстрировала полностью переработанное приложение "Камера".

Обновленный интерфейс разработан для того, чтобы предоставить пользователям больше ручного контроля во время фотосъемки и записи видео.

Основные апдейты

Новое расположение меню: кнопка меню, скрывающая абсолютно все остальные настройки, теперь заметно расположена справа от основной кнопки спуска затвора.

Более удобная навигация: после нажатия этой кнопки система iOS 27 не только позволяет выбирать необходимые опции, но и заменяет верхний ряд кнопок на экране. Благодаря этому доступ ко многим функциям теперь требует только одного клика вместо двух.

Кастомизация: все параметры, которые отображаются в этой панели настроек, можно будет настроить под собственные потребности.

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Профессиональные функции и поддержка устройств

Главным новшеством обновленной "Камеры" стало появление ряда инструментов для точной настройки кадра.

В ходе анонса новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разработчики продемонстрировали возможность вручную регулировать ключевые параметры съемки:

  • ручная настройка выдержки затвора;
  • точная регулировка баланса белого;
  • ручная фокусировка;
  • отображение гистограммы, позволяющей значительно проще оценить уровень экспозиции в кадре.

Пока остается невыясненным, на каких именно конкретных моделях iPhone будут доступны все указанные ручные функции.

В то же время известно, что переменная диафрагма остается эксклюзивной фишкой только последних флагманских смартфонов.

При этом большинство новых программных функций приложения станет доступным и для владельцев более старых моделей - от iPhone 11 до iPhone 17 Pro.

Добавим - официальный выход операционной системы iOS 27 запланирован на понедельник, 14 сентября, для всех совместимых моделей iPhone.

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