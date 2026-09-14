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Рекорд в Geekbench 7: новый чип A20 Pro от Apple обогнал мощный M5 Max

10:03 14.09.2026 Пн
2 мин
Результаты испытаний продемонстрировали впечатляющую пиковую энергию
aimg Ольга Завада
Рекорд в Geekbench 7: новый чип A20 Pro от Apple обогнал мощный M5 Max A20 Pro установил рекорд у Geekbench 7 (фото: Pexels)
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Флагманский процессор Apple A20 Pro прошел тестирование в бенчмарке Geekbench 7 и обогнал топовый чип M5 Max для ноутбуков MacBook Pro.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Geekbench.

Особенности тестирования

В базе данных Geekbench 7 появилась запись об устройстве под идентификатором iPhone 19,3 с материнской платой V64AP.

Несмотря на то, что в описании листинга процессор ошибочно указан как Intel Pentium II/III, все остальные аппаратные спецификации и текстовые маркировки четко указывают на то, что тест проходил iPhone 18 Pro Max с новым чипсетом A20 Pro.

Результаты синтетического испытания:

Одноядерный режим: 6-ядерный процессор A20 Pro набрал 4 042 балла. Это делает его самым мощным центральным процессором, когда-либо протестированным в бенчмарке Geekbench 7.

Для сравнения, его ближайший преследователь – флагманский чип M5 Max для 16-дюймового MacBook Pro - остановился на отметке в 3 785 баллов.

Многоядерный режим: в тесте на участие всех ядер мобильный чипсет набрал 11 691 балл. Здесь 18-ядерный монстр M5 Max ожидаемо одержал безоговорочную победу благодаря гораздо большему количеству вычислительных блоков.

Модели с новым чипом: кроме классического флагмана iPhone 18 Pro Max, новый чипсет A20 Pro также используется в обычном iPhone 18 Pro и первом гибком смартфоне компании - iPhone Duo .

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Пиковая мощность против длительных нагрузок

Специалисты отмечают, что подобное доминирование мобильных чипсетов Apple над компьютерными процессорами в одноядерных тестах становится уже привычной тенденцией для компании.

В прошлом году во время релиза A19 Pro также демонстрировал более высокую одноядерную производительность базового M4 и практически сравнивался с M4 Max.

В то же время, эксперты предостерегают от преждевременных выводов относительно общего преимущества нового чипа для смартфонов.

Почему?

Кратковременные всплески: мобильные SoC имеют преимущество исключительно во время коротких всплесков максимальной производительности (burst performance).

Длительные нагрузки: при выполнении сложных длительных задач чипы серии M Max существенно опережают мобильные процессоры благодаря активной системе охлаждения и большему лимиту потребления энергии.

Графический процессор (GPU): в графических тестах и профессиональных сценариях компьютерные чипсеты все еще доминируют над мобильными решениями.

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