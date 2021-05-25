Офіційно. Названо дату та місце зустрічі Путіна і Байдена

Президенти США та Росії - Джо Байден та Володимир Путін - зустрінуться в Женеві. Зустріч лідерів двох держав призначена на 16 червня 2021 року.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин США та Росії", - заявили в Білому домі.

Як повідомили в адміністрації Путіна, лідери Росії і США планують обговорити стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин і проблематику стратегічної стабільності.

Також Путін і Байден обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.