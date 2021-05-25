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Путін і Байден при особистій зустрічі повинні обговорити контроль над озброєннями, - Кремль

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Вівторок 25 травня 2021 13:48
Путін і Байден при особистій зустрічі повинні обговорити контроль над озброєннями, - Кремль Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

На порядку денному зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна будуть, ймовірно, стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Скоро з'явиться заява щодо цього.

Про це розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Пєсков сказав, що обговорювати порядок денний необхідно після того, як факт зустрічі буде підтверджений.

"Питання стратстабільності і контролю над озброєннями, безумовно, це та тематика, яка стосується всіх країн світу. І, безумовно, стратстабільність і контроль над озброєннями будуть на порядку денному однозначно", - сказав прес-секретар.

Раніше повідомлялося, що радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван і Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев провели консультації перед зустріччю президентів Джо Байденом і Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що робота з організації зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна триває. Місце і дата проведення саміту на вищому рівні поки не визначені.

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