Официально. Названа дата и место встречи Путина и Байдена

Президенты США и России - Джо Байден и Владимир Путин - встретятся в Женеве. Встреча лидеров двух государств назначена на 16 июня 2021 года.

"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России", - заявили в Белом доме.

Как сообщили в администрации Путина, лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематику стратегической стабильности.

Также Путин и Байден обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.