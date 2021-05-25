ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 15-16 червня в Женеві, - CNN

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 25 травня 2021 15:40
Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 15-16 червня в Женеві, - CNN Фото: Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo David Lienemann)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна швидше за все пройде в Женеві 15-16 червня. Саме це місто і дати називають джерела в Білому домі.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Женева стала останнім претендентом на проведення саміту США - РФ на вищому рівні. Вони відзначають, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня по завершенню першої міжнародної поїздки американського лідера після вступу на посаду.

У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.

Нагадаємо, в Кремлі сьогодні відзначили, що на порядку денному зустрічі Байдена і Путіна будуть стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорювати порядку потрібно після підтвердження факту зустрічі.

Раніше повідомлялося, що радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев провели консультації перед зустріччю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Нагадаємо, що робота з організації зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна риває. Місце і дата проведення саміту на вищому рівні поки не визначені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Джозеф Байден встреча
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України