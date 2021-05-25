Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 15-16 червня в Женеві, - CNN
Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна швидше за все пройде в Женеві 15-16 червня. Саме це місто і дати називають джерела в Білому домі.
Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, Женева стала останнім претендентом на проведення саміту США - РФ на вищому рівні. Вони відзначають, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня по завершенню першої міжнародної поїздки американського лідера після вступу на посаду.
У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.
Нагадаємо, в Кремлі сьогодні відзначили, що на порядку денному зустрічі Байдена і Путіна будуть стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорювати порядку потрібно після підтвердження факту зустрічі.
Раніше повідомлялося, що радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев провели консультації перед зустріччю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.
Нагадаємо, що робота з організації зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна риває. Місце і дата проведення саміту на вищому рівні поки не визначені.