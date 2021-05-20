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Зеленський розповів про ризики зустрічі Байдена і Путіна для України

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Київ, Четвер 20 травня 2021 14:34
Зеленський розповів про ризики зустрічі Байдена і Путіна для України Фото: президент Володимир Зеленський(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч лідерів США і Російської Федерації Джо Байдена і Володимира Путіна можуть нести загрози для України. Серед головних ризиків президент вважає скасування санкцій проти російського газопроводу"Північний потік-2".

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції 20 травня.

Президент зазначив, що вважає потрібною зустріч Байдена і Путіна, незважаючи на ризики для України.

"Президент Байден знає мою позицію, ми це обговорювали з держсекретарем США, що вони українські питання будуть обговорювати тільки в тому просторі..., яке погоджуватимуть з нами до цього. Є ризики, що деякі питання вони будуть піднімати незважаючи на наші домовленості? Упевнений, вони є", - заявив Зеленський.

Як приклад він навів ризик відміни санкцій з боку США проти газопроводу " Північний потік-2". За словами Зеленського, якщо це станеться, це буде особистою поразкою Байдена на посаді президента США.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня в Ісландії відбулася зустріч Міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкіна. За підсумками зустрічі Блінкен заявив, що Байден і Путін можуть зустрітися в найближчі тижні. В якості майданчика розглядається Ісландія.

При цьому в Кремлі заявили, що Путін прийме рішення про зустріч з Байденом після аналізу переговорів Лаврова і Блінкена.

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