Офіційно. Канада тимчасово відкликає сім'ї дипломатів з України

Канада тимчасово відкликає сім'ї дипломатів з України. Зокрема, через нарощування російської військової потужності на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Канади .

Покинути Україну повинні діти віком до 18 років і супроводжуючі їх члени сім'ї.

"У зв'язку з триваючим нарощуванням військового потенціалу Росії і дестабілізуючою діяльністю в Україні і навколо неї, ми прийняли рішення тимчасово відкликати дітей співробітників посольства Канади у віці до 18 років і супроводжуючих їх членів сімей", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що чиновники Міністерства закордонних справ і посольства в Києві будуть продовжувати уважно стежити за ситуацією.