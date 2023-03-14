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В Офисе президента обсуждают отставку Гайдая и Марченко

Коллаж РБК-Украина: главы Одесской и Луганской областей, Максим Марченко и Сергей Гайдай
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич

В Офисе президента рассматривают возможность отставки двух глав военных областных администраций - Луганской и Одесской. Речь о Сергее Гайдае и Максиме Марченко.

Об этом РБК-Украина сообщило два собеседника во власти.

Так, сегодня в Офисе президента состоялось совещание по текущей ситуации в регионах. На совещании обсуждался и кадровый вопрос. Однако, как известно РБК-Украина, в Кабинет министров пока не поступали проекты указов президента об увольнении Марченко и Гайдая.

В пресс-службах Одесской и Луганской ОВА сказали РБК-Украина, что пока не владеют информацией по этому вопросу.

Отметим, слухи об отставке Гайдая начали появляться еще в начале февраля. Тогда СМИ сообщали, что глава Луганской ОВА может получить должность посла Украины в Казахстане.

Причины того, почему в Офисе президента заговорили об отставке глав этих областей, не известны, но отметим, что в последнее время с Одесской ОВА был связан ряд коррупционных скандалов.

Напомним, в начале марта сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука.

А в январе по подозрению в коррупции был задержан другой заместитель главы Одесской ОВА – Олег Муратов. Ему инкриминируют попытку откупа своего друга от тюрьмы.

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