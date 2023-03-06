В Одесской области задержали замглавы ОВА: проводятся следственные действия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram .

"Сегодня СБУ в Одесской области задержали заместителя главы ОВА Ткачука И.М., сейчас идут следственные действия. Все подробности по сути дела будут доведены позже", - написал он.

Что инкриминируют Ткачуку, глава ОВА не уточнил.

"Продолжаем совместно с правоохранительными органами очистки всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны", - написал Марченко.

Он подчеркнул, что никогда не согласится с любой неправомерной деятельностью лиц независимо от должности, которую они занимают.

Игорь Ткачук - заместитель председателя Одесской ОГА с октября 2022 года. Имеет стаж работы на госслужбе 15 лет, депутат Одесского районного совета VIII созыва от партии "За майбутнє".

С февраля 2022 года исполнял обязанности заместителя директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" по общим вопросам.

С 2018 по 2019 был руководителем аппарата Одесской областной государственной администрации.

Напомним, 5 января СБУ задержала замглавы Одесской ОВА Олега Муратова, который за 35 тысяч долларов хотел "решить" вопрос с тюремным заключением своего подчиненного.

10 января Муратова уволили с должности замглавы Одесской ОВА.

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