У Офісі президента обговорюють відставку Гайдая та Марченка

В Офісі президента розглядають можливість відставки двох голів військових обласних адміністрацій - Луганської та Одеської. Мова про Сергія Гайдая та Максима Марченка.
Про це РБК-Україна повідомили два співрозмовники у владі.
Так, сьогодні в Офісі президента відбулася нарада щодо поточної ситуації в регіонах. На нараді обговорювалося і кадрове питання. Однак, як відомо РБК-Україна, наразі в Кабінет міністрів не надходили проекти указів президента про звільнення Марченка та Гайдая.
У прес-службах Одеської та Луганської ОВА сказали РБК-Україна, що наразі не володіють інформацією щодо цього питання.
Зазначимо, чутки про відставку Гайдая почали з'являтися ще на початку лютого. Тоді ЗМІ повідомляли, що очільник Луганської ОВА може отримати посаду посла України в Казахстані.
Причини того, чому в Офісі президента заговорили про відставку очільників цих областей, не відомі, але зазначимо, що останнім часом з Одеською ОВА була пов'язана низка корупційних скандалів.
Нагадаємо, на початку березня співробітники СБУ затримали заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука.
А в січні за підозрою в корупції був затриманий інший заступник очільника Одеської ОВА - Олег Муратов. Йому інкримінують спробу відкупу свого друга від в'язниці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.