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В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину "в короткой перспективе"

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Офис президента ожидает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину состоится "в короткой перспективе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Андрея Сибиги в эфире телемарафона.

Он сообщил, что Макрон приедет в Украину, "чтобы наполнить еще более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в договоре безопасности".

По словам Сибиги, ожидания от визита "очень высоки".

"Он будет очень важен для укрепления двусторонних отношений, а также безопасности в Европе", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, визит Макрона в Украину откладывался несколько раз и сначала планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.

16 февраля в Париже президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет.

Ранее Макрон предположил, что страны Запада могут ввести свои войска в Украину. При этом он уточнял, что в этом вопросе нет консенсуса.

В СМИ появилась информация, что Франция собирает альянс стран, открытых для отправки западных войск на территорию Украины.

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ФранцияЭммануэль МакронОфис президента