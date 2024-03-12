В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину "в короткой перспективе"

Офис президента ожидает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину состоится "в короткой перспективе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Андрея Сибиги в эфире телемарафона.
Он сообщил, что Макрон приедет в Украину, "чтобы наполнить еще более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в договоре безопасности".
По словам Сибиги, ожидания от визита "очень высоки".
"Он будет очень важен для укрепления двусторонних отношений, а также безопасности в Европе", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.
Напомним, визит Макрона в Украину откладывался несколько раз и сначала планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.
16 февраля в Париже президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет.
Ранее Макрон предположил, что страны Запада могут ввести свои войска в Украину. При этом он уточнял, что в этом вопросе нет консенсуса.
В СМИ появилась информация, что Франция собирает альянс стран, открытых для отправки западных войск на территорию Украины.
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