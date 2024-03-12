В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину "в короткой перспективе"

Он сообщил, что Макрон приедет в Украину, "чтобы наполнить еще более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в договоре безопасности".

По словам Сибиги, ожидания от визита "очень высоки".

"Он будет очень важен для укрепления двусторонних отношений, а также безопасности в Европе", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, визит Макрона в Украину откладывался несколько раз и сначала планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.