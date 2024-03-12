В Офісі президента анонсували візит Макрона в Україну "в короткій перспективі"

Він повідомив, що Макрон приїде в Україну, "щоб наповнити ще більш конкретними домовленостями ті блоки, які зафіксовані у безпековій угоді".

За словами Сибіги, очікування від візиту "дуже високі".

"Він буде дуже важливим для зміцнення двосторонніх відносин, а також безпеки в Європі", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, візит Макрона в Україну відкладався кілька разів і спочатку планувався на лютий, а потім був перенесений на середину березня.