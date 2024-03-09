Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico

Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В пятницу, 8 марта, в Литву приехал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, где встретился с балтийскими коллегами и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Не Россия будет указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы. Это не дело России. Поэтому мы решаем между собой", - подчеркнул после встречи французский министр.

На встрече министров, как пишет Politico, обсуждалась возможность помощи иностранных войск в разминировании украинской территории. Сежурне неоднократно называл операции по разминированию "возможностью", отмечая, что это может означать наличие определенного персонала в Украине, но не участие в войне.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу.

А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО выступили против отправки войск в Украину, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. Но есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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