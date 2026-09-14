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В Офисе генпрокурора опровергли "подозрение" директору НАБУ от Кравченко

22:31 14.09.2026 Пн
2 мин
Офис генпрокурора назвал информацию о подозрении недостоверной
aimg Мария Науменко
В Офисе генпрокурора опровергли "подозрение" директору НАБУ от Кравченко Фото: отстраненный от должности генеральный прокурор Руслан Кравченко (Getty Images)
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Директор НАБУ Семен Кривонос не получал подозрения, несмотря на заявление отстраненного от должности генпрокурора Руслана Кравченко. Соответствующие отметки в ЕРДР уже отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В ОГП отреагировали на распространенное заявление о якобы сообщении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

По данным прокуратуры, в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу не сообщалось о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Это касается и руководителя антикоррупционного органа. В ОГП отметили, что правовые основания для уведомления о подозрении отсутствовали.

Также в прокуратуре заявили, что утверждения о якобы объявленном подозрении были лишены юридического смысла.

Кроме того, соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований об уведомлении о подозрении были отменены.

Обновлено в 23:12

Руслан Кравченко в своем Telegram заявил, что подозрение направляется к получателю.

В Офисе генпрокурора опровергли &quot;подозрение&quot; директору НАБУ от Кравченко

Что предшествовало

В понедельник, 14 сентября, утром Руслан Кравченко обнародовал видеообращение, в котором сообщил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу.

По словам Кравченко, речь шла о "подделке документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении".

Кроме того, генпрокурор заявил о втором подозрении. Она, по его словам, касалась личности из окружения руководителя САП Александра Клименко из-за "влияния на судей ВАКС и содействия уклонению от мобилизации".

Сам Кравченко выехал из Украины через пункт пропуска на границе с Польшей, назвав это загранкомандировкой.

В результате президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить Кравченко от должности генерального прокурора.

Детальнее о скандале с генпрокурором - в материале РБК-Украина "Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко".

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