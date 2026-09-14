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В Офісі генпрокурора спростували "підозру" директору НАБУ від Кравченка

22:31 14.09.2026 Пн
2 хв
Офіс генпрокурора назвав інформацію про підозру недостовірною
aimg Марія Науменко
В Офісі генпрокурора спростували "підозру" директору НАБУ від Кравченка Фото: відсторонений з посади генеральний прокурор Руслан Кравченко (Getty Images)
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Директор НАБУ Семен Кривонос не отримував підозру, попри заяву відстороненого з посади генпрокурора Руслана Кравченка. Відповідні відмітки в ЄРДР уже скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

В ОГП відреагували на поширену заяву про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

За даними прокуратури, у межах відповідного кримінального провадження жодній особі не повідомляли про підозру у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Це стосується і керівника антикорупційного органу. В ОГП зазначили, що правові підстави для повідомлення про підозру були відсутні.

Також у прокуратурі заявили, що твердження про нібито оголошену підозру були позбавлені юридичного сенсу.

Крім того, відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру скасували.

Що передувало

У понеділок, 14 вересня, вранці Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

За словами Кравченка, йшлося про "підроблення документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення".

Крім того, генпрокурор заявив про другу підозру. Вона, за його словами, стосувалася особи з оточення керівника САП Олександра Клименка через "вплив на суддів ВАКС та сприяння ухиленню від мобілізації".

Сам Кравченко виїхав з України через пункт пропуску на кордоні з Польщею, назвавши це закордонним відрядженням.

У результаті президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення відсторонити Кравченка від посади генерального прокурора.

Детальніше про скандал із генпрокурором - у матеріалі РБК-Україна "Підписав підозру директору НАБУ та виїхав з України: все про скандал з генпрокурором Кравченком".

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