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В Офисе генпрокурора ликвидировали должность фигуранта резонансного дела "Карфаген"

21:53 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: Сергей Кропива (facebook.com_serhii.kropiva)

В Офисе генпрокурора ликвидировали должность заместителя начальника Департамента международного сотрудничества, которую занимал фигурант резонансного дела "Карфаген" Сергей Кропива.

Об этом Офис генпрокурора сообщил в комментарии РБК-Украина.

В ОГП произвели структурные изменения по решению руководства. В частности, приказом исполняющего обязанности генпрокурора был реорганизован Департамент международного сотрудничества ОГП.

В рамках изменений была ликвидирована должность заместителя начальника Департамента, которую занимал Сергей Кропива.

В Офисе генпрокурора также отметили, что дисциплинарная жалоба по Кропиве находится на рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Она должна решить вопрос о применении дисциплинарного взыскания, среди возможных последствий которого является увольнение Кропивы из органов прокуратуры.

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора, которая, по данным следствия, "крышевала" сеть мошеннических колл-центров. Тогда же задержали заместителя начальника международного департамента ОГП Сергея Кропиву.

После этого, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд отправил Кропиву под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.

Отметим, 16 сентября Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты Сергея Кропивы. Он остается под стражей с альтернативой внесения залога в ранее определенном размере.

РБК-Украина также писало, что на фоне скандала должности потеряли еще трое прокуроров - первая заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко и двое должностных лиц Черкасской областной прокуратуры.

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