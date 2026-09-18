В Офісі генпрокурора ліквідували посаду фігуранта резонансної справи "Карфаген"

В ОГП провели структурні зміни за рішенням керівництва. Зокрема, наказом виконувача обов'язків генпрокурора було реорганізовано Департамент міжнародного співробітництва ОГП.

У межах змін було ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту, яку обіймав Сергій Кропива.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що дисциплінарна скарга щодо Кропиви перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Вона має вирішити питання про застосування дисциплінарного стягнення, серед можливих наслідків якого є звільнення Кропиви з органів прокуратури.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка, за даними слідства, "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів. Тоді ж затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.

Після цього, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд відправив Кропиву під варту з можливістю внесення застави у 120 млн гривень.