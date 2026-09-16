Дело о "крышевании" колл-центров: ВАКС оставил Кропиву под стражей

Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты должностного лица Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы. Он остается под стражей с альтернативой внесения 120 миллионов гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне ".

Детали судебного заседания

Защита Кропивы просил отменить меру пресечения или изменить ее на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Кроме того, адвокаты и сам подозреваемый настаивали на уменьшении суммы залога до 2 миллионов гривен. Чиновник убеждал, что это максимальная сумма, которую он может уплатить в соответствии с задекларированным состоянием.

В то же время, прокурор САП выступил против удовлетворения апелляции и привел новые аргументы следствия:

Масштабы легализации - Следователи установили факты отмывания средств на сумму более 41,7 млн. гривен в период с августа 2025 по 2026 год, а также еще около 40 млн. гривен за период 2023-2025 годов.

- Следователи установили факты отмывания средств на сумму более 41,7 млн. гривен в период с августа 2025 по 2026 год, а также еще около 40 млн. гривен за период 2023-2025 годов. Схемы отмывания - Для легализации денег использовали наличные переводы через ФЛП, криптовалюту, корпоративные инвестиционные фонды и оформление имущества на номинальных собственников или родственников.

- Для легализации денег использовали наличные переводы через ФЛП, криптовалюту, корпоративные инвестиционные фонды и оформление имущества на номинальных собственников или родственников. Доходы от колл-центров - В материалах дела фигурируют данные о 505 мошеннических колл-центрах, "крышевание" которых обеспечивали участники схемы. Выручка из одного такого заведения могла достигать 7 тысяч долларов в месяц (до 3,5 млн долларов ежемесячно в целом).

- В материалах дела фигурируют данные о 505 мошеннических колл-центрах, "крышевание" которых обеспечивали участники схемы. Выручка из одного такого заведения могла достигать 7 тысяч долларов в месяц (до 3,5 млн долларов ежемесячно в целом). Риски укрывательства - Прокуроры зафиксировали разговоры по использованию оперативных талонов, организации незаконного пересечения границы, укрывательства имущества и инструктажа фигурантов на случай обысков НАБУ.

Кроме того, сторона обвинения опровергла заявление Кропивы о том, что во время задержания 4 сентября он находился в служебной командировке - соответствующих документов следствие не выявило.

Учитывая аргументы прокурора, суд решил оставить определение первой инстанции без изменений.

В чем подозревают чиновника ОГП

6 сентября ВАКС взял под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы до 2 ноября с возможностью залога в 120 млн гривен (прокуроры ходатайствовали о 200 млн гривен).

Чиновник фигурирует в масштабной разработке НАБУ и САП под названием операция "Карфаген".

По версии следователей, Кропива возглавлял преступную организацию, которая систематически получала взятки за покрытие деятельности мошеннических колл-центров и отмывала полученные доходы.