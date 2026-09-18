В Офисе генпрокурора ликвидировали должность фигуранта резонансного дела "Карфаген"
В Офисе генпрокурора ликвидировали должность заместителя начальника Департамента международного сотрудничества, которую занимал фигурант резонансного дела "Карфаген" Сергей Кропива.
Об этом Офис генпрокурора сообщил в комментарии РБК-Украина.
В ОГП произвели структурные изменения по решению руководства. В частности, приказом исполняющего обязанности генпрокурора был реорганизован Департамент международного сотрудничества ОГП.
В рамках изменений была ликвидирована должность заместителя начальника Департамента, которую занимал Сергей Кропива.
В Офисе генпрокурора также отметили, что дисциплинарная жалоба по Кропиве находится на рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
Она должна решить вопрос о применении дисциплинарного взыскания, среди возможных последствий которого является увольнение Кропивы из органов прокуратуры.
Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора, которая, по данным следствия, "крышевала" сеть мошеннических колл-центров. Тогда же задержали заместителя начальника международного департамента ОГП Сергея Кропиву.
После этого, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд отправил Кропиву под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.
Отметим, 16 сентября Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты Сергея Кропивы. Он остается под стражей с альтернативой внесения залога в ранее определенном размере.
РБК-Украина также писало, что на фоне скандала должности потеряли еще трое прокуроров - первая заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко и двое должностных лиц Черкасской областной прокуратуры.