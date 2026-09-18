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В Офісі генпрокурора ліквідували посаду фігуранта резонансної справи "Карфаген"

21:53 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
В Офісі генпрокурора ліквідували посаду фігуранта резонансної справи "Карфаген" Фото: Сергій Кропива (facebook.com_serhii.kropiva)
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В Офісі генпрокурора ліквідували посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав фігурант резонансної справи "Карфаген" Сергій Кропива.

Про це Офіс генпрокурора повідомив в коментарі РБК-Україна.

В ОГП провели структурні зміни за рішенням керівництва. Зокрема, наказом виконувача обов'язків генпрокурора було реорганізовано Департамент міжнародного співробітництва ОГП.

У межах змін було ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту, яку обіймав Сергій Кропива.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що дисциплінарна скарга щодо Кропиви перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Вона має вирішити питання про застосування дисциплінарного стягнення, серед можливих наслідків якого є звільнення Кропиви з органів прокуратури.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка, за даними слідства, "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів. Тоді ж затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.

Після цього, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд відправив Кропиву під варту з можливістю внесення застави у 120 млн гривень.

Зазначимо, 16 вересня Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту Сергія Кропиви. Він залишається під вартою з альтернативою внесення застави у раніше визначеному розмірі.

РБК-Україна також писало, що на тлі скандалу посади втратили ще троє прокурорів - перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко та двоє посадовців Черкаської обласної прокуратури.

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