В Офісі генпрокурора ліквідували посаду фігуранта резонансної справи "Карфаген"
В Офісі генпрокурора ліквідували посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав фігурант резонансної справи "Карфаген" Сергій Кропива.
Про це Офіс генпрокурора повідомив в коментарі РБК-Україна.
В ОГП провели структурні зміни за рішенням керівництва. Зокрема, наказом виконувача обов'язків генпрокурора було реорганізовано Департамент міжнародного співробітництва ОГП.
У межах змін було ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту, яку обіймав Сергій Кропива.
В Офісі генпрокурора також зазначили, що дисциплінарна скарга щодо Кропиви перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Вона має вирішити питання про застосування дисциплінарного стягнення, серед можливих наслідків якого є звільнення Кропиви з органів прокуратури.
Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка, за даними слідства, "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів. Тоді ж затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.
Після цього, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд відправив Кропиву під варту з можливістю внесення застави у 120 млн гривень.
Зазначимо, 16 вересня Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту Сергія Кропиви. Він залишається під вартою з альтернативою внесення застави у раніше визначеному розмірі.
РБК-Україна також писало, що на тлі скандалу посади втратили ще троє прокурорів - перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко та двоє посадовців Черкаської обласної прокуратури.