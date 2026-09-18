Зеленский: В Украине успешно испытали два перехватчика реактивных "Шахедов"

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите "Карпатская инициатива" (С8).

Глава государства подчеркнул, что украинские разработчики продемонстрировали эффективность новых средств ПВО в реальных боевых условиях.

"Мы стараемся не идти в детали пока по поводу быстрых перехватчиков против быстрых "Шахедов". Две компании успешно прошли испытания - боевые испытания. Был уничтожен вражеский "Шахед", на достаточно высокой скорости они шли. Это большой позитив, скажу вам честно", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что государство хочет увидеть все испытания и посмотреть формат для максимального ускорения и запуска массового производства. Глава государства отметил, что "мы говорим с этими компаниями, уже подписываются контракты".

Поиск финансирования

По словам президента, в Украине над созданием перехватчиков для реактивных дронов врага работают 67 компаний.

Зеленский подчеркнул, что успешный пример двух разработчиков придает оптимизм всей отрасли, однако для развертывания серийного выпуска необходимо решить вопрос финансирования. Он отметил, что над этим вопросом идет работа.

"Вчера говорили с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения, как выходить из дефицитов", - подчеркнул президент.