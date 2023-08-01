В офисе Дуды заявили о неблагодарности Украины. МИД вызвал к себе посла Польши

"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.

"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов", - сообщил Николенко.

В МИД Украины также преодолели, что никакие заявления не помешают совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что Пшидач заявил о том, что Польша оказала Украине большую поддержку. По его словам, "Украине стоило бы начать ценить роль, которую Варшава сыграла для Киева в течение последнего времени".

Отмечается, что эти высказывания прозвучали на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Заявления других политиков о "неблагодарности" Украины

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за ту помощь, которую оказывает его страна. При этом он добавил, что страны Запада – не Amazon, и они не могут выполнять все запросы Украины.

После этого премьер-министру Британии Рише Сунаку пришлось оправдываться за слова Уоллеса. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинцы неоднократно благодарили его страну за оказанную помощь.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина всегда была благодарна Британии за поддержку, поэтому заявление Уоллеса необоснованно.