Сунак оправдался за слова министра обороны Великобритании по поводу неблагодарности украинцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что президент Владимир Зеленский и украинцы неоднократно благодарили партнеров за поддержку в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заявление сделано на фоне комментария министра обороны Великобритании Бен Уоллеса, в котором он упрекнул, что украинцы не всегда благодарят за полученную помощь.

"Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности", - сказал он на брифинге на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Однако Сунак ответил тем, что Украина, ее граждане и президент Зеленский постоянно благодарят за оказанную помощь.

"Президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность мне и британскому народу, а также другим союзникам. Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда находился в Великобритании в начале этого года", - сказал Сунак.

Он отметил, что Украина продолжает быть благодарна за поддержку и помощь многим украинским семьям.

Критика Зеленского

Напомним, вчера, 11 июля, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Украина ожидала получить приглашение в Альянс от союзников, но так и не произошло. В то же время страны НАТО согласились пригласить Украину только при выполнении ряда условий.

На фоне такого решения президент Владимир Зеленский выступил с резкой критикой. Он заявил, что беспрецедентно и абсурдно, когда страны НАТО не предоставили Украине никакие временные рамки для приглашения и членства в Альянсе.

По его словам, это показало, что у союзников нет готовности даже пригласить Украину в НАТО.

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