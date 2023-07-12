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"Мы не Amazon". Министр обороны Британии грубо ответил на критику Зеленского

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Вильнюс, Среда 12 июля 2023 15:38
"Мы не Amazon". Министр обороны Британии грубо ответил на критику Зеленского Фото: Бен Уоллес, глава Минобороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon и не могут передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Уоллеса задела критика президента Украины Владимира Зеленского после того, как страны НАТО отказались приглашать нашу страну в Альянс.

"Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия - ред.). Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке”, - добавил он.

Чиновник напомнил, что ездил в прошлом году в Украину, где ему предоставили список необходимого для нашей страны оружия.

"Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список", - добавил Уоллес.

По словам главы Минобороны, он понимает, что Зеленский "говорит со своей публикой". Уоллес добавил, что итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе является хорошим для Украины.

Критика Зеленского

Напомним, вчера, 11 июля, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Украина ожидала получить приглашение в Альянс от союзников, но этого так и не произошло. Вместо этого страны НАТО согласились пригласить Украину только при выполнении ряда условий.

На фоне такого решения президент Владимир Зеленский выступил с резкой критикой. Он заявил, что беспрецедентно и абсурдно, когда страны НАТО не предоставили Украине никаких временных рамок для приглашения и членства в Альянсе.

По его словам, это показало, что у союзников нет готовности даже пригласить Украину в НАТО.

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