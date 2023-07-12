Зеленский ответил на выпад Уоллеса: пусть напишет, как надо благодарить

Украина всегда была благодарна Британии за всю предоставленную помощь. Поэтому заявление министра обороны Бена Уоллеса является необоснованным.

"Мне кажется, мы всегда были всегда благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сейчас у Украины и Британии хорошие отношения. И наша страна благодарна британскому народу. При этом разведки и министры двух стран - в прекрасных отношениях.

"Вот наш министр обороны сидит. Алексей (министр обороны Украины Алексей Резников - ред.), у вас плохие отношения с министром обороны? Прекрасные? Ну так поблагодарите его. Вам нужно позвонить господину Уоллесу сегодня. Пожалуйста", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за ту помощь, которую предоставляет его страна.

При этом он добавил, что страны Запада - не Amazon, и они не могут выполнять все запросы Украины.

Позже премьер-министру Британии Риши Сунаку пришлось оправдываться за слова Уоллеса. Он отметил, что Зеленский и украинцы неоднократно благодарили его страну за предоставленную помощь.