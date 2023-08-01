В офісі Дуди заявили про невдячність України. МЗС викликало до себе посла Польщі

"1 серпня до МЗС України було запрошено посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів", - повідомив Ніколенко.

В МЗС України також долали, що жодні заяви не завадять спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що Пшидач заявив про те, що Польща надала Україні велику підтримку. За його словами, "Україні варто було б почати цінувати роль, яку Варшава зіграла для Києва протягом останнього часу".

Зазначається, що ці висловлювання прозвучали на тлі ситуації з блокуванням експорту українського зерна через Польщу.

Заяви інших політиків про "невдячність" України

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна. При цьому він додав, що країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України.

Після цього прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за слова Воллеса. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський та українці неодноразово дякували його країні за надану допомогу.

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна завжди була вдячна Британії за підтримку, тому заява Воллеса є необґрунтованою.