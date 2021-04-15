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В Офісі президента підтвердили завтрашню зустріч Зеленського з Макроном

Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський завтра, 16 квітня, відвідає з офіційним візитом Францію. В ході візиту він проведе зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня з робочим візитом у Французьку Республіку. Плануються переговори глави держави з президентом Франції Еммануелем Макрона. Також відбудеться зустріч перших леді - Олени Зеленської і Бріджит Макрон", - заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, вперше про зустріч Зеленського з Макроном в Парижі минулого тижня заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. За інформацією Єлисейського палацу, зустріч між президентами пройде у форматі обіду.

Як повідомляло РБК-Україна, після загострення ситуації на Донбасі Зеленський заявив про бажання поговорити з лідерами "нормандської четвірки". Він сказав, що поспілкується з кожним лідером окремо, якщо не вдасться провести саміт.

Також повідомлялося, що Зеленський намагався зв'язатися з Путіним. Однак відповіді від президента Росії не надійшло.

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Новини України Володимир ЗеленськийЕммануель МакронОфіс президента
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